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У Дрогобичі на будівництві травмувався 20-річний працівник

Вероніка Рой

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Вчора, 17 травня, у місті Дрогобичі під час проведення демонтажник робіт травмувався 20-річний хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, близько 10:20 год., у м. Дрогобич під час проведення демонтажних робіт у двохповерховій нежитловій будівлі по вул. Грушевського був травмований 20-річний працівник, який проводив роботи (на нього впала частина перекриття між 1-м та 2-м поверхом).

Потерпілого у середньому стані важкості з діагнозом: «закритий перелом поперекового відділу хребта» госпіталізовано у Дрогобицьку міську лікарню. Обставини події встановлюються.

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