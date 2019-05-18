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Торік у дитсадках Львівщини на 100 місць припадало 127 дітей

Вероніка Рой

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У 2018 році у Львівській області на 100 місць у закладах дошкільної освіти припадало у середньому 127 дітей, з них у містах – 145, у селах – 85. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Як повідомляється, на кінець 2018 року на Львівщині функціонувало 840 закладів дошкільної освіти, де виховувалось 73,4 тис. дітей.

«За попередніми даними, у 2018 році заклади дошкільної освіти відвідувало 52% дітей віком від 1 до 6 років. Охоплення дітей дошкільною освітою у міських поселеннях становило 72%, у сільській місцевості – 29%», – мовиться у повідомленні.

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