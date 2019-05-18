Росію на інавгурацію Зеленського не запрошували, - МЗС

Російську Федерацію не запрошували на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в ефірі «112 Україна», передає Громадське.

«Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами й друзями», — сказала Зеленко.

Вона додала, що наразі вже є кілька підтверджень щодо участі в інавгурації від лідерів кількох країн.

«Маємо підтвердження, що президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини завітають на церемонію. Крім того, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, а також помічник Генерального секретаря НАТО. Будуть численні представники урядів і парламентів країн ЄС, групи семи (Великої сімки) та ключових держав-партнерів України», — розповіла Зеленко.

Як повідомляв Львівський портал інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня о 10 годині.