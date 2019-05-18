ОСТАННІ НОВИНИ

Росію на інавгурацію Зеленського не запрошували, - МЗС

Вероніка Рой

|

Російську Федерацію не запрошували на церемонію інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в ефірі «112 Україна», передає Громадське.

 

«Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами й друзями», — сказала Зеленко.

Вона додала, що наразі вже є кілька підтверджень щодо участі в інавгурації від лідерів кількох країн.

«Маємо підтвердження, що президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини завітають на церемонію. Крім того, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, а також помічник Генерального секретаря НАТО. Будуть численні представники урядів і парламентів країн ЄС, групи семи (Великої сімки) та ключових держав-партнерів України», — розповіла Зеленко.

Як повідомляв Львівський портал інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня о 10 годині.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...