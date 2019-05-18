На кордонах з Польщею львівські митники вилучили контрабанду кави та сиру

У двох пунктах пропуску на Львівщині митники вилучили понад 1300 кг контрабандної кави та 200 кг сиру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

У пункті пропуску «Шегині –Медика»» під час митного контролю транспортного засобу Volkswagen Transporter працівники митниці виявили факт незаконного переміщення понад 200 кг сиру. Його намагався ввезти до України 26-річний мешканець Львівщини. Громадянин для перетину кордону обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив відсутність у нього товару, який є обмежений до ввезення в Україну.

«Під час візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникла підозра про можливе переміщення прихованих від митного контролю товарів. Було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально облаштованому місці. Там у салоні автомобіля серед особистих речей митники знайшли 216 кг сиру різного найменування», – йдеться у повідомленні митників.

В іншому випадку, 23-річний мешканець Івано-Франківщини через пункт пропуску «Краковець-Корчова» намагався ввезти 1344 кг розчинної кави. В декларації він вказав, що перевозить вживані меблі. Однак у салоні Mercedes-Benz Sprinter окрім них, митники знайшли коробки з кавою.

Так, громадяни порушили вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» та ст. 378 МКУ.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил. Сир та каву вилучено. Справи скерують до суду, який і визначить покарання.

Фото: ДФС