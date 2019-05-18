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Для школярів Львівщини провели День відкритих дверей в Академії сухопутних військ

Вероніка Рой

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Сьогодні, 18 травня, в Національній академії сухопутних військ відбувся День відкритих дверей. З роботою навчального закладу мали можливість ознайомитися школярі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

 

Розпочалось перебування гостей із перегляду презентаційного фільму про навчальний заклад. Так, юнаки та дівчата довідалися про особливості військово-професійної підготовки. Після цього вони ознайомилися із експозицією музею навчального закладу.

Опісля юні гості оглянули інші об’єкти навчально-матеріальної бази, зокрема, сучасні зразки військової техніки, стрілецький навчально-тренувальний комплекс, а також побували у курсантській їдальні та розташуванні одного з підрозділів.

Фото: Академія сухопутних військ

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