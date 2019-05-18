Через сильний дощ у Львові годину не курсував електротранспорт

Через сильну зливу у Львові протягом години не курсував електротранспорт. Роботу трамваїв та тролейбусів відновили о 19.30 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Одну годину не курсували трамваї та тролейбуси. Струм було вимкнено в цілях безпеки, оскільки електрообладнання знаходиться в нижній частині вагонів і коли високий рівень води, трамвай може вийти з ладу і буде потребувати довготривалого ремонту. Тому в цілях безпеки струм під час сильної зливи було вимкнено на годину. О 19.32 год рух електротранспорту було відновлено повністю», — повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

За словами голів районних адміністрацій, на території міста не виявлено сильних підтоплень. На проблемних ділянках вода сходить. Двірники повторно розчищають дощоприймачі. Проблем у роботі грмадського чи приватного транспорту нема.

Невелике підтоплення двох під’їздів виявлено на вул. Медової Печери, 38а. Комунальні служби працюють на місці.