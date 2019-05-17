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З бюджету Львова виділять півмільйона на освітні матеріали для нацменшин

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 17 травня, виконком Львівської міської ради прийняв рішення «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік». Відтак, з міського бюджету виділять майже півмільйона гривень на придбання освітніх матеріалів для нацменшин. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Зокрема, на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин виділять — 481 тисячу гривень.

Окрім того, з міського бюджету виділять кошти для приватних закладів загальної середньої освіти — 12 млн 884 тис. грн, а також на придбання обладнання для шести кабінетів «Захисту Вітчизни» — 144 тисячі гривень.

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