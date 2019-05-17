Як Львів відзначатиме Міжнародний день музеїв

Понад 25 музеїв Львова можна буде відвідати безкоштовно або за зниженими цінами в рамках Міжнародного дня музеїв. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, 17, 18 та 19 травня музей «Територія терору» візьме участь у акції «Ніч музеїв».

«Учасники екскурсії дізнаються історію створення музею, львівського ґетто та радянської пересильної тюрми № 25. Наукові співробітники проведуть екскурсію виставкою «Табір примусових робіт «Янівська» – індустрія терору», гості зможуть одними з перших ознайомитись із новим мультимедійним наповненням музею. Шум потягів, що проїжджають повз музей, освітлення зі спостережних вишок створить умови для повного занурення в тему, глибокого усвідомлення трагічних подій минулого», – повідомили організатори.

Вхід вільний за реєстрацією.

18 травня об 11:00, 13:00, 15:00, та 16:00 у Домі Франка відбудуться театралізовані екскурсії «Візит до Франків», «Франчата про тата».

Також завтра, 18 травня, у музеї Соломії Крушельницької можна буде послухати лекцію письменника Андрія Содомори «Людина серед речей».

У неділю, 19 травня, з 11.00 до 16.00 Зоологічний музей ЛНУ ім. Івана Франка запрошує на «День комах», де кожен зможе побачити та попрацювати зі справжнім інвентарем та інструментами ентомологів, послухати про те, як і коли комахи з’явилися на Землі, і які у них є пристосування до життя в різних умовах.

Як розповів заступник начальника управління культури департаменту розвитку Любомир Більо, сьогодні відзначатимуть дипломами та подяками найкращих працівників музейних закладів Львова.

«Цьогоріч маємо 6 номінацій у відзначенні найкращих працівників музеїв: «Збереження та популяризація музейного фонду», «Виставково-експозиційна діяльність», «Освітня діяльність», «Промоція та маркетинг музейної діяльності», «Сучасні технології у музеї». Переможці отримають грошову винагороду у розмірі 25 тисяч гривень. Також визначено нову номінацію «Музейна подія року», переможець якої отримає грошову винагороду у розмірі 50 тисяч. гривень. Усі грошові винагороди з бюджету міста», – повідомив заступник начальника управління культури департаменту розвитку Любомир Більо.

Додамо, зараз проводять ремонт у фондосховищі музею «Шевченківський гай» та поточні ремонтні роботи у музеї ім. Соломії Крушельницької.

Програму усіх заходів та подій можна переглянути тут.