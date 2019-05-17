В Академії сухопутних військ відбулись показові навчання для курсантів

У Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного завершилась Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ». Під час заходу відбувались як теоретичні, так і практичні заняття. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

Науково-технічна конференція тривала два дні. За цей час учасники мали змогу обмінятись досвідом науково-технічної діяльності та ознайомитись зі станом справ сучасного озброєння та військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України.

Науковцям також продемонстрували практичне застосування засобів імітаційного моделювання у навчальному процесі. Так, для гостей наукового форуму було представлено розіграш бойового зіткнення із застосуванням системи MILES, яка дозволяє максимально наблизити процес навчання курсантів до бойових умов. Також військові мали показове заняття, яке проводилось за системою БАрС.

На завершення конференції науковці провели заключне засідання, під час якого обговорювали важливість нового підходу до кардинального поліпшення озброєння Сухопутних військ.

«Особливо підкреслю вагу досвіду учасників Операції об’єднаних сил, які взяли участь у науковому форумі. Переконаний, наша конференція зробила свій внесок у формування цільових орієнтирів розвитку військової наукової сфери, на які очікують суспільство і наша армія. Впевнений, що взаємодія і співпраця дозволять нам і надалі успішно вирішувати завдання наукової і науково-технічної діяльності, розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ