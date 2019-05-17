У парку ім. Івана Франка для малечі влаштують «Місто професій»

У суботу, 25 травня, з 12 до 16 години у парку ім. Івана Франка триватиме наймасштабніша дитяча подія — «Місто професій». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Місто професій» у Львові вже вшосте. Мета проекту в тому, аби дати можливість діткам спробувати себе в різних професіях. А в ігровій формі займатися тією чи іншою справою — не тільки дуже цікаво, а ще й пізнавально», — розповів співорганізатор проекту Андрій Шевців.

Відтак, парк ім. Івана Франка на чотири години перетвориться у мультипрофесійну арену. Вхід на територію дозволено діткам з паспортами, які всі вони можуть отримати відразу. А дорослим — лише у супроводі малечі.

Кожному учаснику фестивалю біля входу видадуть карту представлених професій і він «влаштується на роботу». Після короткого майстер-класу від фахівців своїх галузей, як-от пожежник, соціальний працівник, перукар, продавець, юрист, кухар, актор тощо, діти почнуть працювати. Так, поступово у їхніх паспортах будуть з’являтися записи з тими спеціальностями, у яких вони себе спробували. А пізніше вони за це отримують «заробітну плату». Її вони зможуть витратити у крамниці солодощів та подарунків на території містечка.

«Минулого року вдалося представити дітям понад сотню професій: малеча будувала будинок зі справжньої цегли, працювала зі стоматологічними інструментами, знімалася у кіно, гасила пожежі та проводила розкопки. Цьогоріч очікуємо на ще більшу кількість відвідувачів. Тож пропонуємо підприємцям звертатися зі своїми ідеями», — розповів керівник кампанії «Культурне місто», співорганізатор заходу Микола Крупей.

Детальніше про проект «Місто професій» можна дізнатися за посиланням.