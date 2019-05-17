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У Львові визначили кращих музейників-2018. Хто отримав нагороду?

Наталя Дуляба

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Із нагоди Міжнародного дня музеїв у Львові відзначили кращих музейників 2018 року. Переможці п’яти номінацій отримали по 25 000 грн, а ще один – 50 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Цьогоріч на конкурс подався 21 працівник музеїв Львова з-поміж яких комісія визначила 6 переможців.

У номінаціях «Промоція та маркетинг музейної діяльності» та «Сучасні технології у музеї» конкурсна комісія переможців визначити не змогла, тож було прийнято рішення нагородити найдостойніших учасників у номінаціях «Збереження та популяризація музейного фонду» та «Виставково-експозиційна діяльність».

Відтак кращими працівниками музеїв Львова-2018 стали:

  1. У номінації «Збереження та популяризація музейного фонду»:

Мартин Максим Миколайович, завідувач відділом «Юдаїзм» Львівського музею історії релігії, – за роботу над каталогом «Юдейське ритуальне срібло зі збірки Львівського музею історії релігії».

  1. У номінації «Збереження та популяризація музейного фонду»:

Авторська група у складі співробітників Львівського історичного музею: Роман Олени Михайлівни, Полянської Ірини Всеволодівни, Петрів Тетяни Іванівни, Маліновської Христини Михайлівни, Геринович Романа Олександровича. Нагороду колектив отримав за участь у підготовці ювілейного видання «Львівського історичного музею».

  1. У номінації «Виставково-експозиційна діяльність»:

Скоропадова Галина Михайлівна, заступник директора з науково-освітньої роботи Львівського історичного музею, – за реалізацію виставкового проекту «Франція поруч» із фондів Львівського історичного музею.

  1. У номінації «Виставково-експозиційна діяльність»:

Авторська група у складі співробітників Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка: Чернієнко Віолетти Теодорівни, Войціцької Марії Євгенівни, Глібовицької Ольги Богданівни, Дворського Олександра Михайловича. Нагорода присуджена за створення експозиції «Кухня Франкового дому» в меморіальній частині Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка.

  1. У номінації «Освітня діяльність»:

Авторська група у складі співробітників Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка: Медведя Ігоря Антоновича та Продан Тетяни Павлівни. Відзнака за реалізацію проекту «Літня Франкознавча школа».

  1. У номінації «Музейна подія року»:

Рибка Андрій Вікторович, завідувач сектору науково-експозиційної роботи Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького, – за реалізацію проекту Pinsel.AR.

Зазначимо, що Львівська міська рада уже дев’ятий рік поспіль відзначає кращих музейників. Це робиться задля того, аби заохотити і підтримати тих працівників музеїв,  які виявили професіоналізм, ініціативність, творчість та інноваційність у роботі, за активну участь у науковій і громадській діяльності.

Фото: ЛМР

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