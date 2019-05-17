Сьогодні у Львові стартував фестиваль дитячого читання «Книгоманія»

У Львівському Палаці Мистецтв сьогодні, 17 травня, стартував Дитячий форум–Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» – одна з найбільших подій в Україні для розвитку та радості дітей і батьків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Дитячий форум – Фестиваль «Книгоманія» – це 3 дні читання, конкурсів, квестів, ігор, майстер-класів, наукових дослідів, спортивних розваг, подій для батьків та освітян, а також книжкові новинки для дітей від українських видавців.

Організатори очікують понад 7 тисяч відвідувачів – дітей з батьками, а також вихователів, вчителів, бібліотекарів, переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2019» з 18 областей України.

Цього року Дитячий форум відбувається у форматі великої гри «Супергерої рятують планету».

Детальна програма за посиланням.