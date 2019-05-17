ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні у Львові стартував фестиваль дитячого читання «Книгоманія»

Соломія Головіна

|

У Львівському Палаці Мистецтв сьогодні, 17 травня, стартував Дитячий форум–Фестиваль дитячого читання «Книгоманія»  – одна з найбільших подій в Україні для розвитку та радості дітей і батьків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Дитячий форум – Фестиваль «Книгоманія» – це 3 дні читання, конкурсів, квестів, ігор, майстер-класів, наукових дослідів, спортивних розваг, подій для батьків та освітян, а також книжкові новинки для дітей від українських видавців.

Організатори очікують понад 7 тисяч відвідувачів – дітей з батьками, а також вихователів, вчителів, бібліотекарів, переможців Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2019» з 18 областей України.

Цього року Дитячий форум відбувається у форматі великої  гри «Супергерої рятують планету».

Детальна програма за посиланням.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...