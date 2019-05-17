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Сестри Пасічник зіграють у Львові легендарні твори Мендельсона та Скорика

Наталя Дуляба

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Цієї неділі, 19 травня, у Львівській національній філармонії виступатимуть світові зірки класичної сцени Ольга та Наталя Пасічник. Концерт відбуватиметься у межах 38 Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Віртуози». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Під час концерту львів’яни та гості міста зможуть насолодитися кращими творами європейського романтизму, також вперше в Україні прозвучать «Варіації на шведську тему» легендарного Мирослава Скорика.

Зокрема, на сцені Львівської філармонії звучатимуть твори Фелікса Мендельсона Бартольді: Увертюра «Казка про прекрасну Мелузіну» «Infelice», концертна арія для сопрано з оркестром, тв. 94 Симфонія для струнного оркестру № 10 сі мінор Концерт для фортепіано з оркестром ля мінор. Початок концерту – о 17:00 год.

Зазначимо, що Ольга Пасічник є володаркою чарівного сопрано. Вона стала окрасою найвідоміших оперних театрів світу, двічі була номінована Міжнародним журналом Opernwelt на приз «За кращу роль сезону», а у 2012 році її визнали найкращою співачкою в Польщі.

Лауреатка міжнародних конкурсів, Наталя Пасічник, є не лише грандіозною піаністкою. Жінка провадить колосальну роботу із розвитку культури і мистецтва. Засновниця і директор Українського Інституту у Швеції, засновниця і артистичний директор музичного фестивалю у Швеції «Переосмислюючи Європу». У 2017 році її нагородили престижною премією міста Стокгольм за внесок у його культурне життя.

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