Порошенко підписав указ про інавгурацію Зеленського

Чинний Президент України Петро Порошенко підписав указ про інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Відтак, указом «Про забезпечення проведення заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного Президента України» чинний Президент України постановляє:

1. Утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного Президента України (далі – Організаційний комітет).

Затвердити персональний склад Організаційного комітету (додається).

Організаційному комітету у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

2. Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів щодо запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в заходах, пов’язаних з інавгурацією новообраного Президента України, та вирішення питань, пов’язаних з їх перебуванням в Україні.

3. Міністерству внутрішніх справ України вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час підготовки і проведення заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

4. Кабінету Міністрів України, Державному управлінню справами здійснити фінансове, матеріально-технічне забезпечення заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

5. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов’язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Львівський портал, інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня. Відповідне рішення 16 травня прийняли депутати Верховної Ради.

Нагадаємо, згідно з законодавством, новообраний президент набуває повноважень з моменту складення присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення Президента України. Інавгурація має відбутись не пізніше, ніж через 30 днів із моменту оголошення офіційних результатів виборів.