Одіозний заступник глави СБУ Демчина подав у відставку

Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови СБУ Ярослав Антонюк, повідомляє Львівський портал.

«Перший заступник голови СБ України, генерал-полковник Павло Демчина подав у відставку. Сумно, коли гідні відходять від керівництва державою в такий важкий для України час», – відзначив Антонюк.

Як пише УП, НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною. У березні 2017 року «Слідство.Інфо» повідомило, що Павло Демчина офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.

Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.

Також «Схеми» опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.

13 вересня 2018 року Демчина заявив, що йому готують «злочинну» підозру.

14 вересня 2018 року НАБУ підтвердило, що підготувало повідомлення Демчині про підозру в незаконному збагаченні. У бюро вважають, що офіційні доходи першого заступника голови СБУ були неспівмірними з витратами.

Згодом Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через розголошення першому заступнику голови Служби безпеки Павлу Демчині відомостей досудового розслідування.

Однак 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Фото: Уніан