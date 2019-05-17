Нищення розписів у храмі в Славському: УГКЦ дасть оцінку дій священика

Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ прокоментувала ситуацію із нищенням цінних розписів у храмі Успення Пресвятої Богородиці в смт. Славське, пояснивши жителі наполягали на проведенні термінового ремонту через аварійний. Як констатували у єпархії: «Це поспішне рішення громади Славська».

«У цій прикрій та непоправній ситуації повторився черговий приклад необдуманого та неприпустимого ставлення до сакральних пам’яток минулого», – констатували у повідомленні.

У Самбірсько-Дрогобицька єпархія УГКЦ також зазначили, що під час спілкування у справах церковного мистецтва та архітектури, який вивчав стан храму та вислухав аргументи сторін, жителі Славська наголошували на тому, що згаданий храм є їхньою власністю і потребує термінового ремонту, бо перебуває в аварійному стані, чим загрожує життю парафіян, які в ньому моляться. Мистецтвознавці підкреслювали виняткову цінність храмових розписів, які вони вважали одним з небагатьох збережених зразків української сецесії. Місцева громада стверджувала, що оригінальних розписів у храмі, за винятком іконостасу, не збереглося, бо вони були знищені через бомбардування в часи Другої світової війни; тоді, в 1944 році, було зруйновано купол церкви, і храм чотири роки нищився під впливом атмосферних опадів. Згодом, в 1960-80-х рр. (в період Радянського Союзу, коли храм був переданий владою у користування Російській Православній Церкві), його кількаразово перемальовували аматори-іконописці, чим суттєво змінили його первинний вигляд.

Як наголошується, управління Самбірсько-Дрогобицької єпархії різними способами намагалося переконати громаду відкласти заплановані роботи до моменту висновків компетентної спільної комісії, створеної у Львівській обласній адміністрації і делегувало до неї спеціалістів.

«На жаль, змушені констатувати, що до позиції Єпархіального управління не прислухалися, оскільки громада прийняла рішення зняти нашарування тиньку по всьому периметру церкви. Комісія, створена для вирішення цієї проблеми, сьогодні з великою прикрістю документально зафіксувала цей факт», – мовиться у заяві.

При цьому в управлінні Самбірсько-Дрогобицької єпархії додають: «Це поспішне рішення громади Славська, як пояснили її представники, не в останню чергу було спровоковане принизливими висловлюваннями та образами, які в цьому конфліктному контексті лунали на адресу мешканців селища, і деякими відверто помилковими і некомпетентними заявами різних активістів. При цьому парафіяни в присутності представників спільної Комісії сьогодні висловили готовність запросити для реставрації іконостасу авторства Модеста Сосенка кваліфікованих спеціалістів-реставраторів, а майбутній розпис храму виконати, зберігаючи попередній стиль».

Єпархіальне управління уважно вивчить дії місцевого греко-католицького священика та дасть їм оцінку у світлі діючого церковного законодавства.

Як раніше повідомлялося, з ініціативи місцевого пароха о.Андрія Петришина у церкві Успіння Пресвятої Богородиці знищено розписи видатних митців Модеста Сосенка, Юліана Буцманюка.