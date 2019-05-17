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НБУ зобов’яже банки майже відразу повертати кошти клієнтам, яких ошукали шахраї

Наталя Дуляба

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Національний банк України планує зобов’язати банки повертати на вимогу клієнтів списані шахраями кошти із платіжних карт не пізніше наступного робочого дня. Про це пише Уніан, повідомляє Львівський портал.

 

На сайті НБУ для громадського обговорення опублікували проект постанови щодо повернення банками коштів, списаних із платіжних карт через махінації шахраїв.

«Банк-емітент має після отримання повідомлення від користувача відновити залишок коштів на його рахунку до стану, в якому він був перед здійсненням цього переказу, не пізніше наступного робочого дня (крім випадку, коли у банку є підстави вважати дії користувача неправомірними, про що повідомлено в правоохоронні органи)», – йдеться в документі.

Водночас ошуканий власник картки отримає свої гроші, якщо банк доведе, що до цих збитків призвели саме його дії або бездіяльність, в тому числі розголошення інформації, що дозволяє ініціювати операції.

При цьому банк зможе не повертати клієнту 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це – близько 350 грн, якщо переказ був проведений із використанням втраченої або викраденої картки або її реквізитів, а її власник повідомив про таку втрату тільки після переказу.

Відзначається, що всі зауваження та пропозиції до проекту можна подавати до 17 червня.

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