На Замарстинівській почали монтувати трамвайну колію

На вулиці Замарстинівській тривають будівельні роботи. Станом на сьогодні, 17 травня, тут вже проклали 225 м трамвайної колії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«На вулиці Замарстинівській розпочався монтаж рейок трамвайних колій. Станом на сьогодні прокладено 225 м трамвайної колії, її вже замощено бруківкою. Дорога, яку також замостять бруківкою, залишиться у тих відстанях, що й до ремонту. Всю бруківку, яка була демонтована, потім використають для замощення дорожнього покриття», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЛКП «Львівавтодор», на ділянці до вулиці Дашкевича вже прокладено 472 м водопроводу, змонтовано 6 залізобетонних колодязів. Після укріплення ґрунту цементним розчином тут почали замінювати каналізаційний колектор, а також збудували 11 нових каналізаційних камер і 10 дощоприймальних колодязів.

На ділянці від будинку №112 до №94 на вул. Замарстинівській влаштовано основу під плити трамвайних колій та змонтовано їх. Водночас тут вже облаштували тротуар, залили фундамент для опор контактної мережі.

Нагадаємо, реконструкцію вулиці Замарстинівської розпочали у березні 2018 року. Всі роботи виконує компанія «Онур», їхня вартість становить 84 476 020 грн. Проект реконструкції передбачає:

реконструкція вулиці з трамвайними коліями — 0,899 км;

перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200−2000 мм;

заміна чавунного водопроводу діаметром 150−200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожгідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;

влаштування дренажу дорожнього полотна;

влаштування зовнішнього освітлення;

захист мереж електропостачання, систем зв’язку;

заміна газопроводів середнього і низького тисків;

влаштування контактної мережі трамваю.

Фото: ЛМР