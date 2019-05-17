ОСТАННІ НОВИНИ

На Замарстинівській почали монтувати трамвайну колію

Наталя Дуляба

|

На вулиці Замарстинівській тривають будівельні роботи. Станом на сьогодні, 17 травня, тут вже проклали 225 м трамвайної колії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«На вулиці Замарстинівській розпочався монтаж рейок трамвайних колій. Станом на сьогодні прокладено 225 м трамвайної колії, її вже замощено бруківкою. Дорога, яку також замостять бруківкою, залишиться у тих відстанях, що й до ремонту. Всю бруківку, яка була демонтована, потім використають для замощення дорожнього покриття», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЛКП «Львівавтодор», на ділянці до вулиці Дашкевича вже прокладено 472 м водопроводу, змонтовано 6 залізобетонних колодязів. Після укріплення ґрунту цементним розчином тут почали замінювати каналізаційний колектор, а також збудували 11 нових каналізаційних камер і 10 дощоприймальних колодязів.

На ділянці від будинку №112 до №94 на вул. Замарстинівській влаштовано основу під плити трамвайних колій та змонтовано їх. Водночас тут вже облаштували тротуар, залили фундамент для опор контактної мережі.

Нагадаємо, реконструкцію вулиці Замарстинівської розпочали у березні 2018 року. Всі роботи виконує компанія «Онур», їхня вартість становить 84 476 020 грн. Проект реконструкції передбачає:

  • реконструкція вулиці з трамвайними коліями — 0,899 км;
  • перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200−2000 мм;
  • заміна чавунного водопроводу діаметром 150−200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожгідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;
  • влаштування дренажу дорожнього полотна;
  • влаштування зовнішнього освітлення;
  • захист мереж електропостачання, систем зв’язку;
  • заміна газопроводів середнього і низького тисків;
  • влаштування контактної мережі трамваю.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...