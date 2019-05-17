На Сколівщині лікарю-анестезіологу за смерть пацієнта дали умовний термін

Лікарю-анестезіологу винесли вирок на Сколівщині за смерть пацієнта. Так, медика звільнили від відбування покарання з випробуванням 2 роки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За участі Стрийської місцевої прокуратури, Сколівським районним судом у квітні цього року винесено вирок 50-річному лікарю-анестезіологу комунального закладу, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Встановлено, що медик, якого у липні 2016 року викликано до Сколівської ЦРЛ для надання консультації хворому зі стаціонару, провів пацієнту медичну маніпуляцію, яка спричинила внутрішню кровотечу, від якої чоловік помер.

Так, суд призначив покарання у вигляді 2 років обмеження волі та застосувавши ст.75 КК України, звільнив від відбування покарання з випробуванням 2 роки.

Крім цього, частково задоволено цивільний позов потерпілих на суму 93 тис грн моральної та матеріальної шкоди.

Зазначимо, що цей вирок ще не вступив у законну силу.