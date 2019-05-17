ОСТАННІ НОВИНИ

На Сколівщині лікарю-анестезіологу за смерть пацієнта дали умовний термін

Соломія Головіна

|

Лікарю-анестезіологу винесли вирок на Сколівщині за смерть пацієнта. Так, медика звільнили від відбування покарання з випробуванням 2 роки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За участі Стрийської місцевої прокуратури, Сколівським районним судом у квітні цього року винесено вирок 50-річному лікарю-анестезіологу комунального закладу, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Встановлено, що медик, якого у липні 2016 року викликано до Сколівської ЦРЛ для надання консультації хворому зі стаціонару, провів пацієнту медичну маніпуляцію, яка спричинила внутрішню кровотечу, від якої чоловік помер.

Так, суд призначив покарання у вигляді 2 років обмеження волі та застосувавши ст.75 КК України, звільнив від відбування покарання з випробуванням 2 роки.

Крім цього, частково задоволено цивільний позов потерпілих на суму 93 тис грн моральної та матеріальної шкоди.

Зазначимо, що цей вирок ще не вступив у законну силу.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...