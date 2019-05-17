На оснащення лікарні швидкої допомоги у Львові потрібно 35 мільйонів

На роботи у лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука, потрібно додатково 35 млн грн. За ці кошти хочуть закупити необхідне обладнання та облаштувати відділення невідкладної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Сьогодні, 17 травня, депутати комісії фінансів і планування бюджету провели виїзне засідання у лікарнях Львова. Під час нього очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб наголосив, що 8-ма міська клінічна лікарня та лікарня швидкої медичної допомоги потребують додаткового фінансування.

Близько 35 млн грн потрібно на облаштування відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги, а ще понад 13 млн грн – на ремонти в інших лікарнях міста, зокрема й на створення Центру паліативної та хоспісної допомоги для невиліковно хворих людей.

«Завдяки фінансовій підтримці минулого року ми створили два нових відділення у 8-ій лікарні: відділення невідкладної допомоги і діагностичне відділення. Оснастили їх найсучаснішим обладнанням, і депутати сьогодні в цьому особисто переконалися, що вони побачили, що все працює і є пацієнти. А в лікарні швидкої допомоги, незважаючи на багатомільйонні інвестиції у попередніх роках, існує проблема створення такого відділення невідкладної допомоги, яке треба оснастити відповідним обладнанням», – розповів Володимир Зуб.

За його словами, депутатам показали, що зараз відбувається у лікарнях міста, аби вони «приймали об’єктивне рішення» при розподілі бюджетних коштів.

«Яке буде рішення – побачимо, але всі мудрі люди, всі розуміють, що в гострих станах всіх мешканців везуть саме в цю лікарню. І тут реально рятують життя в будь-який час доби. І ми повинні бути свідомі цього», – додав Володимир Зуб.