ОСТАННІ НОВИНИ

На оснащення лікарні швидкої допомоги у Львові потрібно 35 мільйонів

Наталя Дуляба

|

На роботи у лікарні швидкої медичної допомоги, що на вул. Миколайчука, потрібно додатково 35 млн грн. За ці кошти хочуть закупити необхідне обладнання та облаштувати відділення невідкладної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Сьогодні, 17 травня, депутати комісії фінансів і планування бюджету провели виїзне засідання у лікарнях Львова. Під час нього очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб наголосив, що 8-ма міська клінічна лікарня та лікарня швидкої медичної допомоги потребують додаткового фінансування.

Близько 35 млн грн потрібно на облаштування відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги, а ще понад 13 млн грн – на ремонти в інших лікарнях міста, зокрема й на створення Центру паліативної та хоспісної допомоги для невиліковно хворих людей.

«Завдяки фінансовій підтримці минулого року ми створили два нових відділення у 8-ій лікарні: відділення невідкладної допомоги і діагностичне відділення. Оснастили їх найсучаснішим обладнанням, і депутати сьогодні в цьому особисто переконалися, що вони побачили, що все працює і є пацієнти. А в лікарні швидкої допомоги, незважаючи на багатомільйонні інвестиції у попередніх роках, існує проблема створення такого відділення невідкладної допомоги, яке треба оснастити відповідним обладнанням», – розповів Володимир Зуб.

За його словами, депутатам показали, що зараз відбувається у лікарнях міста, аби вони «приймали об’єктивне рішення» при розподілі бюджетних коштів.

«Яке буде рішення – побачимо, але всі мудрі люди, всі розуміють, що в гострих станах всіх мешканців везуть саме в цю лікарню. І тут реально рятують життя в будь-який час доби. І ми повинні бути свідомі цього», – додав Володимир Зуб.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...