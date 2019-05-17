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Мешканка Львівщини жорстоко побила 11-річну дитину. Поліція відкрила кримінал

Наталя Дуляба

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Сьогодні вранці, 17 травня, у Червоноградський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що «швидка» доставила до лікарні 11-річну дівчинку із численними травмами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

11-річну дівчинку, яка є мешканкою Соснівки, госпіталізували із множинними травмами голови.

Поліцейські попередньо встановили, що тілесні ушкодження дитині заподіяла раніше судима 27-річна місцева жителька.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Наразі проводиться досудове розслідування, всі деталі події встановлюються.

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