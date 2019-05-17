Львів’ян закликають долучитись до створення фотоархіву Гарнізонного храму

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла хочуть створити власний архів із унікальними фотографіями та спогадами про його життя. Відтак всіх небайдужих львів’ян просять поділитися сучасними чи старими світлинами церкви, яка розташована на вул. Театральній, 11. Про це Львівському порталу повідомили у Гарнізонному храмі.

Аби всі охочі могли дізнатися інформацію про сучасність та минуле колишнього костелу Єзуїтів, а також побачити світлини різних періодів, у храмі вирішили створити архів.

«За три роки нам вдалось зібрати багато інформації, яку ми потрохи намагаємось удоступнювати для широкого загалу. Але одна річ, коли працюють двоє-троє людей, інша – коли кожен вносить свою лепту в спільну справу… Минулого року до храму завітала сім’я з Києва. Вона поділилась історією свого батька, що був серед реставраційної команди і працював над фасадом храму в 1990-х роках, коли знайшли монстранцію в стіні. Ця історія ввійде до путівника, який побачить світ вже цього року», – розповідають у Гарнізонному храмі.

Відтак всіх, хто має власні або завантажені фото (гравюри, рисунки) будівлі церкви, документи, або може знає тих, хто може поділитися цікавими спогадами про Гарнізонний храм, просять писати на електронну пошту underground@petrapavla.org.ua, додавши до листа примітку «До архіву».

«Особливо просимо відгукнутись тих, хто знає людей, які пам’ятають радянські часи храму. Плануємо по можливості записувати інтерв’ю і оприлюднювати їх. Віримо, що разом ми зможемо зробити Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла більш “своїм” для кожного та ще більш цікавим для всіх гостей міста», – додають у церкві.

Зазначимо, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (колишній костел Єзуїтів) є першою бароковою спорудою у Львові. Його почали зводити у 1610 році під керівництвом італійця, архітектора ордену єзуїтів Джакомо Еріано, а завершили аж через 20 років – у 1630 році.

Із часів Радянського Союзу протягом 65 років костел Єзуїтів використовували як книгосховище – там зберігали близько 3 мільйонів книг. У 2011 році його передали Львівській архиєпархії УГКЦ. Сьогодні Гарнізонний храм є під опікою Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.