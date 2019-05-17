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Клімкін заявив, що йде у відставку

Наталя Дуляба

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив, що йде з посади. Відеозвернення з такою заявою він сьогодні, 17 травня, опублікував у своєму Facebook, повідомляє Львівський портал.

 

«Я вважаю, що так правильно, правильно по-людськи, правильно з погляду нормальної політичної культури, бо нам вона потрібна. Я заздалегідь поінформував про це новообраного Президента України. У нього має бути право на свою зовнішньополітичну команду, на побудову зовнішньополітичної стратегії, але я сказав йому, що готовий допомагати там, де буде потрібно, і там, де збігаються наші принципи та бачення», – пояснив Клімкін.

Він також додав, що планує брати участь у виборах до Верховної Ради, які відбудуться цієї осені.

«У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, йду в політику, йду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції і бачення», – підсумував він.

Зазначимо, що Павло Клімкін був міністром закордонних справ України з з 2014 року.

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