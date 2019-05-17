«Галичанка» на вихідних боротиметься за Кубок України-2019 з гандболу

Цими вихідними, 18-19 травня, львівська «Галичанка» побореться в Ужгороді за Кубок України-2019 з гандболу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі клубу.

Так, у суботу та неділю чотири найсильніші жіночі команди Суперліги змагатимуться за Кубок України з гандболу у Фіналі чотирьох: львівська «Галичанка», ужгородські «Карпати», херсонська «Дніпрянка» та миколаївський «Реал».

У п’ятницю відбудеться жеребкування, яке визначить півфінальні пари. Півфінальні матчі пройдуть у суботу, 18 травня: перша півфінальна пара зіграє о 15.45 год., друга – о 18 год.

Переможці півфіналів розіграють Кубок України-2019 у неділю 19 травня, а переможені того ж дня зустрінуться у матчі за третє місце.

Розклад Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу-2019:

17 травня – жеребкування півфіналів

18 травня. 1/2 фінала – 15:45 та 18:00

19 травня. Гра За третє місце – 13:00

19 травня. ФІНАЛ – 15:00

Склад «Галичанки» на кубкові матчі буде наступним:

– воротарі Вікторія Салтанюк, Марина Валієва;

– польові гравці: Наталія Савчин, Ілона Гайкова, Тетяна Поляк, Анастасія Баранович, Юлія Головко, Тетяна Череп, Ольга Василяка, Мар’яна Маркевич, Ольга Братковська, Діана Дмитришин, Ірина Прокоп’як, Олександра Фурманець, Ірина Стельмах, Софія Давидянц.