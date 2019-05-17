ОСТАННІ НОВИНИ

«Галичанка» на вихідних боротиметься за Кубок України-2019 з гандболу

Соломія Головіна

|

Цими вихідними, 18-19 травня, львівська «Галичанка» побореться в Ужгороді за Кубок України-2019 з гандболу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі клубу.

 

Так, у суботу та неділю чотири найсильніші жіночі команди Суперліги змагатимуться за Кубок України з гандболу у Фіналі чотирьох: львівська «Галичанка», ужгородські «Карпати», херсонська «Дніпрянка» та миколаївський «Реал».

У п’ятницю  відбудеться жеребкування, яке визначить півфінальні пари. Півфінальні матчі пройдуть у суботу, 18 травня: перша півфінальна пара зіграє о 15.45 год., друга –  о 18 год.

Переможці півфіналів розіграють Кубок України-2019 у неділю 19 травня, а переможені того ж дня зустрінуться у матчі за третє місце.

Розклад Фіналу чотирьох Кубка України з гандболу-2019:

17 травня – жеребкування півфіналів

18 травня. 1/2 фінала – 15:45 та 18:00

19 травня. Гра За третє місце –  13:00

19 травня. ФІНАЛ –  15:00

Склад «Галичанки» на кубкові матчі буде наступним:

– воротарі Вікторія Салтанюк, Марина Валієва;

– польові гравці: Наталія Савчин, Ілона Гайкова, Тетяна Поляк, Анастасія Баранович, Юлія Головко, Тетяна Череп, Ольга Василяка, Мар’яна Маркевич, Ольга Братковська, Діана Дмитришин, Ірина Прокоп’як,  Олександра Фурманець, Ірина Стельмах, Софія Давидянц.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук
Соломія ГОЛОВІНА
Ми не можемо поставити танки і будувати сміттєвий завод, – Назарій Романчук

Ситуація із будівництвом сміттєпереробного заводу на Львівщині нагадує темний тунель, де поки нема ні найменших проблиск...

Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...