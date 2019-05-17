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Депутата Старосамбірської райради оштрафували за корупцію

Соломія Головіна

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На Старосамбірщині депутата покарали за порушення вимог фінансового контролю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що депутат Старосамбірської районної ради, здійснюючи підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець, та будучи суб`єктом відповідальності за правопорушення, пов`язані з корупцією, впродовж  2018-2019  років не повідомляв Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому  стані.

Таким чином народний обранець не раз порушував  вимоги ч.2 ст.52 Закону України «Про запобігання корупції».

Так, за участі Самбірської місцевої прокуратури, 26.04.2019, судом розглянуто 18 протоколів про адміністративні правопорушення стосовно вказаної особи.

Постановою суду правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.172-6 КУпАП та накладено штраф у розмірі двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить  3400 грн.

Рішення суду набрало законної сили.

 

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