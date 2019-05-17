Чотири львівські медики стали Заслуженими лікарями України

Президент Петро Порошенко присвоїв звання «Заслужений лікар України» чотирьом медикам зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Офіційне вручення державних відзнак відбулося сьогодні, 17 травня, під час урочистої академії, присвяченій Міжнародному дню медичної сестри.

Відтак звання «Заслужений лікар України» присвоїли:

лікареві загальної практики – сімейному лікарю амбулаторії загальної практики с. Сокільники Пустомитівського району Галині Вахулі;

завідувачеві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини села Ямпіль КУ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Мурованської сільської ОТГ» Володимиру Олеськіву;

директорові Львівського обласного клінічного діагностичного центру Роману Пукаляку;

генеральному директорові Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру Любомиру Раку.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко відзначив державними нагородами 42 представників Львівщини. Серед них – актори, співаки, освітяни, журналісти та інші.

Фото: ЛОДА