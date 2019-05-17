ОСТАННІ НОВИНИ

Чотири львівські медики стали Заслуженими лікарями України

Наталя Дуляба

|

Президент Петро Порошенко присвоїв звання «Заслужений лікар України» чотирьом медикам зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Офіційне вручення державних відзнак відбулося сьогодні, 17 травня, під час урочистої академії, присвяченій Міжнародному дню медичної сестри.

Відтак звання «Заслужений лікар України» присвоїли:

  • лікареві загальної практики – сімейному лікарю амбулаторії загальної практики с. Сокільники Пустомитівського району Галині Вахулі;
  • завідувачеві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини села Ямпіль КУ «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Мурованської сільської ОТГ» Володимиру Олеськіву;
  • директорові Львівського обласного клінічного діагностичного центру Роману Пукаляку;
  • генеральному директорові Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру Любомиру Раку.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко відзначив державними нагородами 42 представників Львівщини. Серед них – актори, співаки, освітяни, журналісти та інші.

Фото: ЛОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гройсман обрав власний шлях
Марія САВЧЕНКО
Гройсман обрав власний шлях

Глава Уряду піде на вибори на чолі нової партії. Прем’єр-міністр України, витримавши гройсмейстерську паузу, нарешті ска...

Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...