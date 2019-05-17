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Через ремонт на Підвальній трамваї курсуватимуть по-іншому

Наталя Дуляба

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У зв’язку з проведенням протиаварійних робіт на вул. Підвальній від сьогодні, 17 травня, три трамвайні маршрути змінять схему руху, а трамваї №9 перестануть курсувати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

Сьогодні з 20:00 год. ЛКП «Львівелектротранс» розпочне замінювати аварійну ділянку колії на вул. Підвальній (Арсенал — вул. Валова). Всі роботи триватимуть до ранку понеділка, 20 травня.

Відтак три трамвайні маршрути цими вихідними курсуватимуть за зміненою схемою:

Маршрут №1: «Трамвайне депо — вул. Київська — вул. Вітовського — вул. Ів. Франка — вул. Личаківська — Погулянка» та у зворотному напрямку

Маршрут №2: «вул. Коновальця — вул. Сахарова — вул. Вітовського — вул. Ів. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна» та у зворотному напрямку

Маршрут №7: «вул. Шевченка — вул. Миколайчука».

Водночас трамваї №9 не будуть їздити взагалі, а маршрути №3, №4, №6, №8 курсуватимуть без змін.

Львів’ян просять вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням невідкладних робіт на трамвайній колії.

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