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71-річна львів'янка потрапила до лікарні внаслідок наїзду «Ланоса»

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У Львові внаслідок наїзду «Ланоса» травмована літня жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 травня близько 17.35 на вулиці Василя Стуса у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ЗАЗ «Ланос», 49-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 71-річну мешканку Львова. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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