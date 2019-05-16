В аварії на Пустомитівщині травмувались двоє людей

У середу, 15 травня, орієнтовно о 18:40 год. на дорозі Оброшино – Басівка у Пустомитівському районі виникла ДТП, у якій постраждали дві людини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 61-річна водійка автомобіля «Опель Вектра» не впоралась із керуванням, через що автомобіль з’їхав у кювет. Внаслідок аварії травми отримали як сама жінка, так і її 60-річний пасажир.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.