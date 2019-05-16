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У суботу з львівських грамофонів лунатимуть пісні Івасюка

Анастасія Мельник

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З нагоди 40-річчя від дня смерті унікального українського композитора та виконавця, автора «Червоної рути» та «Водограю» Володимира Івасюка у суботу, 18 травня, у Львові лунатимуть його пісні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

 

Звучатимуть автентичні пісні Володимира Івасюка з 15 до 17 години, через міські грамофони.

«Пісні Володимира Івасюка популярні і сьогодні, їх переспівують сучасні виконавці, вони відомі по всьому світу», — кажуть в департаменті розвитку ЛМР.

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