У суботу з львівських грамофонів лунатимуть пісні Івасюка

З нагоди 40-річчя від дня смерті унікального українського композитора та виконавця, автора «Червоної рути» та «Водограю» Володимира Івасюка у суботу, 18 травня, у Львові лунатимуть його пісні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Звучатимуть автентичні пісні Володимира Івасюка з 15 до 17 години, через міські грамофони.

«Пісні Володимира Івасюка популярні і сьогодні, їх переспівують сучасні виконавці, вони відомі по всьому світу», — кажуть в департаменті розвитку ЛМР.