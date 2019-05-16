У Львові вшанують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу

18 травня, у Львові організовують пам’ятні заходи, присвячені до 75-річчя депортації кримськотатарського народу з Криму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Відтак, о 11:45 год. на площі перед Ратушею відбудеться відкриття тематичної виставки картин кримськотатарського художника Рустема Емінова з серії «Унутма!» («Не забувай!»), присвяченої депортації кримських татар з історичної Батьківщини у травні 1994 року. Виставка триватиме упродовж дня.

12:00 год. на площі Ринок розпочнеться всеукраїнська акція «Хвилина мовчання» в пам’ять про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

12:05 до 12:45 триватиме реквієм за участю представників місцевої влади, кримськотатарської громади, запрошених гостей і мешканців міста. Зокрема, спочатку зазвучить Гімн України та Гімн кримськотатарського народу, також зі словами виступлять отець з релігійної спільноти, представник релігійної спільноти мусульман та Почесний громадянин міста Львова Мирослав Маринович.

12:45 год на площі Ринок відбудеться групова акція-флешмоб «Крим-Україна-Європа». Передбачене символічне поєднання трьох прапорів: національних українського і кримськотатарського, а також прапора Європейського Союзу.

З 18:00 до 19:30 год. в арт-центрі «Дзиґа» (вул. Вірменська, 35) відбудеться допрем’єрний показ українського історичного документального фільму «1944», виробництва кінокомпанії «Fresh Production Group», за підтримки Міністерства інформаційної політики України. У фільмі режисерів Фатіми Осман та Юнуса Паші історію депортації розповідають люди, які безпосередньо її пережили.