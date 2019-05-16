Цьогоріч у дитячих позаміських літніх таборах відпочине понад тисяча львів'ян

Упродовж літа 1 090 дітей відпочинуть у дитячих позашкільних закладах оздоровлення та відпочинку «Старт» (с. Коростів, Сколівського району) і «Ватра» (с. Гребенів, Сколівського району). Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі міськради.

«Цього року в позаміських таборах оновлено матеріально-технічну базу, влаштовано пожежну систему сигналізації, відремонтовано дахи, проведено поточний ремонт приміщень, закуплено спортивне обладнання.

З керівниками таборів обговорили основні питання щодо організації роботи відпочинкових змін», — повідомила директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Загалом цьогоріч буде 5 відпочинкових змін, тривалістю по 14 днів:

8 травня — 21 травня

24 червня — 07 липня

10 липня — 23 липня

26 липня — 08 серпня

11 серпня — 24 серпня

Розподіл за змінами буде таким:

у І-й зміні (мистецька) У ДПЗОВ «Старт» і «Ватра» відпочиватимуть вихованці ПНЗ м. Львова (обдаровані діти, переможці конкурсів);

у II-й зміні в ДПЗОВ «Ватра» — діти з інвалідністю (розлади спектру аутизму) у супроводі батьків. У ДПЗОВ «Старт» — діти пільгових категорій;

в III -й, IV-й, VІ-й змінах — діти пільгових категорій.

Протягом усього періоду у ДПЗОВ «Старт» відпочинком забезпечать вихованців Центру підтримки дітей при ліцеї «Просвіта» ЛМР, які належать до категорії дітей, що залишились без батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.