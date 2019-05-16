ОСТАННІ НОВИНИ

Цьогоріч у дитячих позаміських літніх таборах відпочине понад тисяча львів'ян

Анастасія Мельник

|

Упродовж літа 1 090  дітей відпочинуть у дитячих позашкільних закладах оздоровлення та відпочинку «Старт» (с. Коростів, Сколівського району) і «Ватра» (с. Гребенів, Сколівського району). Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі міськради.

 

«Цього року в позаміських таборах оновлено матеріально-технічну базу, влаштовано пожежну систему сигналізації, відремонтовано дахи, проведено поточний ремонт приміщень, закуплено спортивне обладнання.

З керівниками таборів обговорили основні питання щодо організації роботи відпочинкових змін», — повідомила директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна.

Загалом цьогоріч буде 5 відпочинкових змін, тривалістю по 14 днів:

  • 8 травня — 21 травня
  • 24 червня — 07 липня
  • 10 липня — 23 липня
  • 26 липня — 08 серпня
  • 11 серпня — 24 серпня

Розподіл за змінами буде таким:

  • у І-й зміні (мистецька) У ДПЗОВ «Старт» і «Ватра» відпочиватимуть вихованці ПНЗ м. Львова (обдаровані діти, переможці конкурсів);
  • у II-й зміні в ДПЗОВ «Ватра» — діти з інвалідністю (розлади спектру аутизму) у супроводі батьків. У ДПЗОВ «Старт» — діти пільгових категорій;
  • в III -й, IV-й, VІ-й змінах — діти пільгових категорій.

Протягом усього періоду у ДПЗОВ «Старт» відпочинком забезпечать вихованців Центру підтримки дітей при ліцеї «Просвіта» ЛМР, які належать до категорії дітей, що залишились без батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...