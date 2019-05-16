Правоохоронці зловили у Львові наркодилерів

Правоохоронці затримали зловмисників, які збували наркотичні засоби та психотропні речовини у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зокрема, правоохоронці викрили діяльність організованої групи, учасники якої займались збутом на території Львова таблеток «SUBUTEХ», які містять у собі наркотичний засіб «бупренорфін», а також психотропної речовини «амфетамін».

Встановлено, що до складу злочинної групи входило п’ятеро осіб – 45-річний організатор та четверо виконавців віком 28, 29, 30 та 35 років. Усі вони мешканці Львова, раніше притягувались до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, а також за крадіжки, хуліганства, шахрайства.

«Злочинну діяльність цієї групи ми документувати протягом кількох місяців. Наркотичні та психотропні засоби вони збували на території Львова. Після затримання організатора та одного з виконавців були проведені санкціоновані обшуки, під час яких вилучено та скеровано на експертизу таблетки «SUBUTEХ», «амфетамін», а також кошти, виручені від збуту препаратів. Усім учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, двоє зараз перебувають під вартою», – розповів заступник начальника ГУ Найполіції Львівщини полковник поліції Тарас Сабанюк.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, триває. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.