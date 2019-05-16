Наукова конференція зібрала понад дві з половиною сотні військових науковців в Академії сухопутних військ

Сьогодні, 16 травня, у стінах Національної академії сухопутних військ розпочала свою роботу ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

У конференції взяли участь понад 100 науково-дослідних установ, підприємств оборонно-промислового комплексу, закладів вищої освіти, вищих військових навчальних закладів, органів військового управління, військових частин з усіх регіонів України. Також до заходу долучилися представники Вищої офіцерської школи м. Вроцлав (Республіка Польща), наукових установ збройних сил Канади, Данії, Литви, Німеччини. Варто зазначити, що цьогоріч у конференції беруть участь понад 250 учасників.

«Проблеми, що винесені на розгляд цьогорічної роботи конференції, є цілком актуальними, а їх розв¢язання – нагально очікуване військовою практикою. Російсько-українська війна вимагає рішучих і нестандартних дій. Бойовий досвід вчить нас брати на озброєння передові ідеї, які на практиці довели свою прогресивність і забезпечили позитивні результати», – зазначив начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Він зауважив, що безцінний досвід та сучасні напрацювання науковців військових вишів і науково-дослідних установ, фахівців оборонного комплексу України життєво потрібні державі та її Збройним Силам.

«Величезна відповідальність покладається на воєнну науку», – підкреслив Павло Ткачук.

Традиційно родзинкою сьогоднішнього дня стала виставка досягнень вітчизняних підприємств у галузі озброєння та військової техніки, яка проходила на стройовому плацу та Центрі культури та дозвілля навчального закладу. Під час її роботи 26 підприємств оборонного комплексу нашої держави представили учасникам наукового форуму свої новинки.