На Львівщині судитимуть хулігана, який напідпитку травмував пістолетом юнака

Правоохоронці повідомили 31-річному мешканцю Миколаєва про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 13 травня у громадському місці нетверезий зловмисник

розпочав словесний конфлікт з 24-річним хлопцем. Під час суперечки чоловік кілька разів вистрелив із травматичного пістолета Форт-17Р, 9мм РА у повітря, а потім цим же пістолетом завдав потерпілому декілька ударів по голові. При цьому лиходій погрожував й іншим вистрелити у їхній бік.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). За вчинене на зловмисника чекає до 7 років позбавлення волі.