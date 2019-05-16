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Минулого тижня грип підкосив понад п'ять тисяч мешканців Львівщини

Анастасія Мельник

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Упродовж 6-15 травня у Львівській області захворіло на грип та  гострі респіраторні  інфекції 5 432 особи, що на 982 випадки більше, як за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

У Львові за цей же період захворіло відповідно 1 610 осіб (19 тиждень) та 1 221 осіб (18 тиждень).

Минулого тижня було госпіталізовано з діагнозом   ГРВІ в інфекційні стаціонари області 71 особа, у тому числі 52 дитини віком до 17 років.

Від початку епідсезону  в області захворіло на гострі респіраторні інфекції та грип 299 127 осіб, у т.ч. 169 168 дитина до 17 років (56,5%), у минулому епідсезоні відповідно 310 877 осіб та 186 175 дитина.

З початку  епідемічного сезону (із 1 жовтня 2018 року)  у Львівській області зареєстровано 10 летальних випадків від грипу А у дорослих  серед вікових груп  30-64 роки – 8 випадків, 65 років і старше – 2 випадки. За статтю: чоловіки – 6 випадків, жінки – 4 випадки.

Як повідомляв Львівський портал, упродовж 6-12 травня в Україні на грип та ГРВІ захворіло 96 722 людини, з них 69,3% діти віком до 17 років.

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