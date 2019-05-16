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Львівський пам’ятник наплічнику увійшов у Книгу рекордів України

Наталя Дуляба

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Пам’ятник наплічнику, який ще сім років тому встановили у подвір’ї географічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, занесли у Книгу рекордів України. Офіційна церемонія відбулася у Львові сьогодні, 16 травня, про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Офіційна реєстрація та внесення пам’ятника наплічнику до Національного реєстру рекордів України проходила у подвір’ї географічного факультету. На подію прийшли студенти, викладачі, керівництво Франкового університету та небайдужі львів’яни.

Постамент увійшов у Книгу рекордів як перший в Україні пам’ятник наплічнику.

«Ми довго шукали і нам, на щастя, не вдалося знайти нічого подібного ні в Україні, ні на території країн колишнього СНД, ні в Європі чи у світі. Саме тому цей пам’ятник у Львові – перший, єдиний і найбільший пам’ятник наплічнику. Я буду радий, якщо він потрапить ще й у Книгу рекордів Гіннеса», – заявив представник Книги рекордів України.

Зазначимо, пам’ятник наплічнику у Львові встановили 14 травня 2012 року як символ «вірного супутника» всіх географів.

Фігура вироблена із металу і має натуральну величину: висота становить 90 см, а ширина – 50 см. До наплічника також прикріплені туристичні черевики, килимок і спальний мішок. Фінансував виготовлення такого пам’ятника один із українських виробників туристичного спорядження.

Фото: Львівський портал, ЗІК

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