Вперше в Україні у Львові прозвучить симфонія Kullervo

У рамках 38 Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «ВІРТУОЗИ», що триватиме у Львові з 15 травня по 9 червня, вперше в Україні прозвучить відома у світі симфонія «Куллерво» (Kullervo) Яна Сібеліуса. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Куллерво» є національним символом для фінської музики, адже це перший масштабний вокально-симфонічний твір, написаний фінською мовою в умовах вимушеного шведського мовного середовища.

Яна Сібеліуса гостро критикували за це революційне творіння, однак це був перший сміливий і гучний крок до незалежної Фінляндії та фінської культури.

Тож, окрім неймовірних смислів твору, очевидною є паралель між становищем фінської та української мови, культури, коли обом націям потрібно було виборювати право на повноцінне функціонування, що робить симфонію «Куллерво» неабияк актуальною в наш час.

Сюжет цього грандіозного творіння наповнений трагізмом, глибокою філософією, що втілено мовою музики. Масштабний 75-хвилинна твір складається з 5 частин і розповідає історію Куллерво – героя карело-фінського поетичного епосу «Калевали». Життєвий шлях Куллерво складний і трагічний: загибель родини, рабство. В один момент наш герой брутально зваблює дівчину, але вона виявляється його рідною сестрою, якої він ніколи не знав. Дізнавшись це, вона чинить самогубство. Врешті, Куллерво робить те саме.

«Куллерво» – симфонія, опера, ораторія?

Сам композитор завжди називав «Куллерво» симфонією, проте у публікаціях слово «симфонія» з якихось причин не зазначається. Можливо тому, що форму цієї грандіозної музики важко окреслити! Це великомасштабна робота, яку відрізняє колосальна різноманітність форм руху, музичних тем, дивовижних поєднань. Особливим на той час є вплітання хору і солістів. Ян Сібеліус своїм талантом і пристрастю, вкладеними у цей твір, руйнує старі традиції і будує нові архітектурні музичні структури.

Для виконання цього світового шедевру запрошено зірок зі Швеції:

Чоловічий хор Лундського університету – найстаріший і найвідоміший чоловічий хор в Європі,

прекрасних солістів – Марію Форсстрьом (мецо-сопрано) та Габріеля Суованена (баритон).

Диригуватиме видатний музикант Теодор Кухар, який п’ять років працював у Гельсінкі у Фінській національній опері та Гельсінському філармонійному оркестрі. Саме під батутою пана Теодора симфонічна поема «Куллерво» виконувалася минулого року у Фінляндії з нагоди 100-річчя незалежності. І тепер, один із найкращих диригентів Європи та США, патріот України доклав усіх зусиль, щоб презентувати цей безсмертний музичний епос українському слухачеві. Це безцінний подарунок!

Тож запрошуємо у дивовижний світ глибокої музики та величної краси Калевали, 19 травня об 19.30.