В Україні через дощі очікується дефіцит цукру

Рясні дощі в Україні спричинять зменшення виробництва цукру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрцукру».

Як зазначається, цього року перші сходи цукрових буряків постраждали від перезволоження верхніх шарів ґрунту та високої відносної вологості повітря. За даними Укргідрометцентру, на території України випало приблизно 100 – 150 мм опадів.

«Бурякоцукрова зона знаходиться у зоні сильно зволоженого ґрунту. Це зумовило часткове вимивання посівів цукрових буряків. Також, внаслідок великої кількості опадів рослини уражуються хворобами, які впливають на ріст, розвиток і цукристість цукрових буряків. Під час підвищеної зволоженості неможливо проводити жодні агрохімічні роботи, так як засоби захисту не встигатимуть проявити свою дію на шкідниках/забур’яненості», – пояснюють в аналітичній службі НАЦУ «Укрцукор».

Окрім того, під час рясних дощів вимивається азот з ґрунту, в наслідок чого погіршується ріст і розвиток цукрових буряків. Слід, також, враховувати, що у перезволоженому холодному ґрунті молоді рослини гинуть від нестачі кисню.

«Враховуючи всі фактори, можемо спрогнозувати, що цукристість і врожайність буде нижче очікуваного рівня, що, в свою чергу вплине на виробництво цукру. За нашими прогнозами, цього року ми зможемо отримати в межах 1,1-1,2 млн т цукру. Така кількість може створити певний дефіцит на ринку», – пояснюють в асоціації.