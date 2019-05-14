У Львові «замінували» чотири готелі і школу

У Львові правоохоронці в черговий раз перевіряють повідомлення про замінування чотирьох готелів та школи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформація про замінування надійшла сьогодні, 14 травня, о 9.37 на електронну пошту поліції Львівщини. У повідомленні йшлось про замінування чотирьох готелів, розташованих на вулицях Городоцькій, Тершаківців, площі Князя Святослава та проспекті Чорновола, а також однієї із шкіл, розташованої на вулиці Кос-Анатольського у Львові.

За вказаними адресами працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та фахівці інших служб. Поліцейські обстежуватимуть будівлі та прилеглі території.