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У Львові п’яний чоловік до смерті побив свого товариша

Наталя Дуляба

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Правоохоронці повідомили про підозру 33-річному львів’янину в умисному побитті, яке призвело до смерті людини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 9 травня цього року у квартирі на вул. Ряшівській у Львові між підозрюваним і його 58-річним товаришем виник раптовий конфлікт.

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав чоловіку йому декілька ударів кулаками по голові та тілу, що спричинило закриту тупу травму голови, набряк і стиснення головного мозку, крововилив під оболонкою головного мозку. Від отриманих травм він помер.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Фігуранта вже затримали, а за клопотанням сторони обвинувачення йому обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 10 років тюрми. Наразі призначено судові експертизи, проводяться необхідні слідчі дії, триває розслідування.

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