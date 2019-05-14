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Суд оштрафував директора Палацу культури на Яворівщині, який погорів на хабарі

Вероніка Рой

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Суд оштрафував на 17 тисяч гривень директора Палацу культури на Яворівщині за отримання неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, оренда зали на 250 місць для проведення урочистостей, семінарів, концертів та інших заходів у Палаці культури становить 1700 гривень за годину. Тих, хто його винаймав, посадовець зобов’язував визначену суму переказувати на банківський рахунок комунального підприємства, а решту віддавати йому готівкою.

«Керівник Палацу культури був затриманий на місці події правоохоронцями під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень та додатково ще 3 400 гривень у якості офіційної плати за оренду приміщення для проведення бізнес-семінару», – йдеться у повідомленні правоохоронців

Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За вироком суду його визнано винним у скоєння злочину та призначено покарання – штраф в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень).

Фото: поліція

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