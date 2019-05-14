Суд оштрафував директора Палацу культури на Яворівщині, який погорів на хабарі

Суд оштрафував на 17 тисяч гривень директора Палацу культури на Яворівщині за отримання неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, оренда зали на 250 місць для проведення урочистостей, семінарів, концертів та інших заходів у Палаці культури становить 1700 гривень за годину. Тих, хто його винаймав, посадовець зобов’язував визначену суму переказувати на банківський рахунок комунального підприємства, а решту віддавати йому готівкою.

«Керівник Палацу культури був затриманий на місці події правоохоронцями під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 10 000 гривень та додатково ще 3 400 гривень у якості офіційної плати за оренду приміщення для проведення бізнес-семінару», – йдеться у повідомленні правоохоронців

Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За вироком суду його визнано винним у скоєння злочину та призначено покарання – штраф в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень).

Фото: поліція