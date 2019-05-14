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Повідомлення про замінування готелів та школи виявилось фейком

Вероніка Рой

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Інформація про замінування п’яти готелів та школи у Львові виявилась неправдивою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація надійшла сьогодні, 14 травня, о 9.37 на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області. У повідомленні йшлось про замінування школи на вулиці Кос-Анатольського, а також чотирьох готелів, розташованих на вулицях Городоцькій, Тершаківців, площі Князя Святослава та проспекті Чорновола у Львові.

За вказаними адресами працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські, а також фахівці інших служб. Поліцейські після евакуації людей обстежили будівлі та прилеглі території, також проводились евакуації – вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, встановлюється особа зловмисника, причетного до надання неправдивого повідомлення про замінування.

Фото: поліція

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