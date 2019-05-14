Львівські поліцейські просять допомогти розшукати зловмисника

Правоохоронці розшукують 51-річного Ростислава Кручка, який скоїв тяжкий злочин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Працівники Франківського відділу поліції розшукують Кручка Ростислава Ярославовича 10.08.1967 р.н. за скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловік зареєстрований у Львові на вул. В. Великого, 26, кв. 146, а проживає на вул. Скорини, 30, кв. 9 у Львові.

Всіх, кому що-небудь відомо про його місцеперебування, просять терміново звернутися у поліцію або зателефонувати за номерами: 8 (032) 238-95-51 чи 102!