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Через смерть пацієнта горе-лікар рік відсидить у тюрмі та сплатить 850 тисяч компенсації

Наталя Дуляба

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Суд виніс вирок 65-річному лікарю-травматологу відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Стрийської центральної райлікарні, якого підозрювали у недбалості, що призвела до смерті людини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Випадок стався ще у грудні 2016 року. Встановлено, що медик застосував до пацієнта місцеву анестезію, використавши для цього розчин для ін’єкцій «Лонгокаїн», після якого хворому стало погано. Надалі лікар перевів хворого у відділення анестезіології, хоча повинен був сам надати реанімаційні заходи.

«Так, перебуваючи 14 днів в коматозному стані, потерпілий помер. Прокуратура у суді довела вину обвинуваченого», – йдеться у повідомленні.

Медика обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Стрийський міськрайонний суд призначив горе-лікарю покарання у вигляді 1 року позбавлення волі та застосував до нього Закон України «Про амністію у 2016 році».

Крім цього, частково задоволено цивільний позов потерпілих на суму 700 000 грн моральної шкоди та 153 00 грн матеріальної шкоди.

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