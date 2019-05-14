300 гірників «Львіввугілля» завтра у Києві візьмуть участь в акції протесту через борги із зарплати

Завтра, 15 травня, близько 300 гірників з об’єднання ДП «Львіввугілля» у Києві вийдуть на акцію протесту через борги із зарплати. Про це йдеться на Facebook-сторінці спільноти «Шахтарі Червонограда», передає Львівський портал.

«Нам заборгували мільйони гривень заробітної плати! Ми не дочекалися обіцяної заробітної плати ні до Дня праці – 1 травня, ні до Дня перемоги – 9 травня. Тим часом «смотрящі», разом з міністром Ігорем Насаликом, у своїх корисних цілях, користуючись перехідним періодом – зміною влади у державі, продовжують розграбовувати вугільну галузь», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, гірники не можуть дочекатися впродовж 3-х тижнів обіцяних урядом 316 млн грн на часткове погашення заборгованості із зарплати.

«Ми не збираємося терпіти такого знущання над собою і 300 гірників з об’єднання ДП «Львіввугілля» 15 травня прибудуть до Києва, з метою нагадати профільному міністру, що їх права необхідно поважати, а зароблене – вчасно віддавати…Отже, Міністерство енергетики і вугільної промисловості разом з Кабінетом Міністрів провокують шахтарів на протестні дії», – повідомляють гірники.

Також шахтарі додають, що така ж критична ситуація з отриманням зароблених коштів склалася і у гірників на сході України.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.