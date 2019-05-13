Відтепер щеплення від кору є безкоштовними для дорослих будь-якого віку, - МОЗ

Відтепер дорослі будь-якого віку теж можуть безоплатно вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи вакциною КПК. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

«Досі безоплатно вакцинуватися проти кору могли дорослі до 30 років, що контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти). Втім кількість хворих на кір серед дорослого населення постійно зростає», – йдеться у повідомленні.

Зараз безоплатно щепитися від кору зможуть дорослі будь-якого віку. Вакцинація гарантована всім дорослим, які:

контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин);

не хворіли на кір та не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті;

за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.

Дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету.

Окрім цього, у МОЗ нагадують, що за Календарем щеплень першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи дитині роблять у віці 12 місяців.

«Саме тоді організм дитини може виробити достатній імунітет від інфекції. До 12 місяців дитину має захищати колективний імунітет (якщо принаймні 95% населення вакциновані). В умовах спалаху і постійного зростання захворюваності на кір через недостатній рівень вакцинації українців для немовлят існує ризик захворіти. Кір для малюків дуже небезпечний і може призвести до смерті», – пояснюють в Міністерстві охорони здоров’я.

Відтепер немовлятам дозволили робити безоплатне щеплення від кору вже з 6 місяців (до 6 місяців вакцину КПК не застосовують). У цьому випадку така доза вакцини не зараховується як перша, а вважається «нульовою», подальші планові щеплення потрібно проводити за Календарем