Від сьогодні трамваї №1, №9, №7 курсуватимуть по-новому

Від сьогодні, 13 травня, відбудуться зміни в напрямках руху трамвайних маршрутів №1, №9, №7. Також у зв’язку із початком реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій, з 13 травня зміниться кінцева зупинка трамвайних маршрутів № 1, №4, №6 та №9. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Основні маршрути ми залишаємо без змін — це маршрути № 2, №3, №6, №8, також № 4, адже він розпочав курсувати за новою схемою з березня цього року. Базово зараз змінюються маршрути № 1, 7, 9. Нові зміни не потребують жодних інфраструктурних змін у трамвайній колії і контактній мережі. Ми використовуємо усі наявні колії», — розповів керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс» Ігор Могила.

Отож, з 13 травня вступає в дію нова схема маршрутів для трамваїв № 1, №9 та №7. А саме:

Трамвайний маршрут № 1 курсуватиме за схемою — «Залізничний вокзал — вул. Бандери — вул. Дорошенка — Погулянка», та у зворотному напрямку;

Трамвайний маршрут № 9 курсуватиме за схемою — «Залізничний Вокзал — вул. Вітовського — вул. Франка — вул. Хмельницького — вул. Замарстинівська — вул. Торф’яна.

Трамвайний маршрут № 7 за схемою — «вул. Татарбунарська — вул. Шевченка — вул. Підвальна — вул. Личаківська — вул. Пасічна», та у зворотному напрямку.

Однак у зв’язку з тим, що з 13 травня буде перекрито для ремонту наступну частину пл. Двірцевої, кінцеву зупинку трамвайних маршрутів № 1, №4, №6 та №9 із «Залізничного вокзалу» перенесено до «ТРЦ Скриня».

Також у зв’язку з тим, що триває ремонт вул. Замарстинівської, трамвайний маршрут № 9 поки не має змоги курсувати до вул. Торф’яної, а буде курсувати до вул. Миколайчука. Відповідно, він повністю дублюватиме трамвайний маршрут № 5. Тому з 13 травня і до завершення ремонтних робіт на вул. Замарстинівській трамвай № 5 призупинить роботу. Трамвайний маршрут № 5 відновить свою роботу після завершення капітального ремонту вул. Замарстинівська і курсуватиме від вул. Миколайчука до вул. Коновальця.