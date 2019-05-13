В Укрзалізниці розповіли, як подорожувати потягом із дитиною

Укрзалізниця нагадала батькам правила подорожі з дитиною у потягах внутрішнього сполучення. Про це йдеться на офіційній сторінці підприємства у Facebook, передає Львівський портал.

Безкоштовно їздити у потягах можуть діти до 6 років. Для цього батькам необхідно мати зі собою документ, який посвідчує вік дитини. При цьому слід врахувати, що малюкам не надають окремого місця у поїзді. Якщо ж із вами подорожують кілька дітей віком від 6 років і вони не поміщаються на одному (вашому) місці, то доведеться окремо заплатити за ті місця, які вони займуть.

75% вартості квитка потрібно платити за дитину, якій більше 6 років, але ще нема 14-ти. Для того, щоб скористатися знижкою, потрібен документ, який підтвердить вік юного пасажира.

Для дітей, яким виповнилось 14 років, доведеться купувати повноцінний квиток. Діти такого віку вже можуть подорожувати буз супроводу дорослих.

Документи, які свідчать про вік дитини:

Cвідоцтво про народження (або його нотаріально завірена копія)

Паспорт одного з батьків, де є запис про народження дитини

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

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