В Україні зростає кількість хворих на кір

Упродовж 2-8 травня в Україні на кір захворіли 2 285 людей — 1 121 дорослий і 1 164 дитини. Минулого тижня ця цифра становила 1 399 людей — 778 дорослих і 621 дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

З 2 до 8 травня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській (389 хворих: 288 дорослих і 101 дитина), Тернопільській (212: 64 дорослих і 148 дітей), Хмельницькій (198 хворих: 78 дорослих і 120 дітей), Київській (190: 97 дорослих і 93 дитини) областях та м. Київ (177: 88 дорослих і 89 дітей).

Загалом з початку року (з 28 грудня 2018 року до 8 травня 2019 року) на кір захворіло 47 383 людини — 22 220 дорослих і 25 163 дитини. Від ускладнень кору померло 16 юдей.

Загалом з початку спалаху на кір захворіло більше 100 тис. людей, 37 з яких померло.

Лікарі нагадують, щеплення — єдиний надійний захист від кору.

Як повідомляв Львівський портал, МОЗ впровадив безоплатну вакцинацію від кору, паротиту та краснухи вакциною КПК для дорослих будь-якого віку.